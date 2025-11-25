O candidato presidencial António Filipe considerou hoje “uma iniciativa contra o 25 de Abril” as comemorações do 25 de Novembro e afirmou que, se fosse chefe de Estado, não participaria na sessão na Assembleia da República.

“Estas comemorações são uma iniciativa contra o 25 de Abril, não tenho dúvidas disso. Aliás, foi decidido por forças políticas que ao longo de 50 anos nunca se preocuparam em comemorar o 25 de Novembro e preocuparam-se 50 anos depois, perante a magnitude das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril”, disse.

António Filipe, que falava aos jornalistas em Portalegre após um almoço com apoiantes, considerou que as comemorações constituem “iniciativa revanchista” e declarou que, se fosse Presidente da República, não participaria na sessão solene que decorreu hoje no parlamento.

“Eu já afirmei, já me foi perguntado, se fosse Presidente da República se participaria nesta sessão, eu já afirmei que declinaria o convite para participar nesta sessão porque quando se trata de apoucar o 25 de Abril, desvalorizar o 25 de Abril, ninguém contará com a minha colaboração”, disse.

Sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Filipe lamentou a “falta de investimento” no setor e nos seus profissionais.

“O investimento na área da saúde não é dirigido, fundamentalmente, para reforçar o SNS, mas para desviar verbas por vias de convenções para hospitais privados, que vão crescendo pelo país à custa do definhamento do SNS”, alertou.

Os acontecimentos do 25 de Novembro, em que forças militares antagónicas se defrontaram no terreno e venceu a chamada ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA), marcaram o fim do chamado Período Revolucionário em Curso (PREC).