Prémios de Investigação da UC já apoiaram 29 projetos

Desde a primeira edição, os Prémios Projetos Semente de Investigação Interdisciplinar já apoiaram 29 projetos de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) em início de carreira, o que corresponde a um financiamento global de 580 mil euros, com o apoio da Fundação Santander Portugal.

Ontem, numa cerimónia em que foram distinguidos mais cinco projetos, o reitor da UC destacou o impacto decisivo que estes prémios têm na carreira e no avanço científico.

“Precisamos de tentar implementar novas visões e novas ideias, mas às vezes não é fácil começar ou arriscar se não houver financiamento”, afirmou Amílcar Falcão durante a cerimónia do 5.º aniversário dos Prémios Projetos Semente de Investigação Interdisciplinar, que decorreu no Colégio da Trindade.

