Prémio Solidariedade entregue à ARCIL

A ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã tem como missão a inclusão social e profissional de pessoas com deficiência e outras necessidades especiais. Em 2026 assinala meio século de trabalho por uma mudança no olhar sobre a incapacidade e a diferença.

Esta IPSS oferece diversas respostas sociais focadas na inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade, incluindo Lar Residencial, Lar de Apoio (Casa das Cores), Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, Formação Profissional e Centro de Recursos; Centros de Atividades de Tempos Livres e Serviços de Apoio Domiciliário.

Com nove programas e respostas sociais, oito unidades de negócio social, 1572 pessoas apoiadas, a ARCIL desenvolve medidas específicas de intervenção para a inclusão, em articulação com serviços públicos e privados.

Presidida por Nelson Tiago, a ARCIL tem como área de atuação privilegiada sobretudo o concelho da Lousã, mas estende alguns dos seus projetos a outras áreas territoriais.