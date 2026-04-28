Prémio Cultura é atribuído ao Cinetratro Messias

É no Cineteatro Messias, um edifício emblemático inaugurado em janeiro de 1950 e totalmente remodelado em 2001, que se centra grande parte da atividade cultural do Município da Mealhada, presidido por António Jorge Franco. Uma sala de espetáculos que apresenta uma vasta programação, em diversos domínios.

A estratégia cultural do Cineteatro Messias assenta sobretudo nos domínios do teatro, música, dança, stand-up e exposições, vocacionados para o grande público, sem esquecer a formação cultural dos jovens e a criação de novos públicos. Neste âmbito, recebe espetáculos apresentados por artistas nacionais de renome, bem como nomes internacionais.

O espaço está também preparado para utilizações diversificadas, como, por exemplo colóquios, seminários, congressos e exposições, bem como para a apresentação regular de sessões de cinema.

Enquanto espaço de serviço público, apresenta uma programação regular e diversificada, cujo objetivo primordial é criar hábitos de consumo cultural, sem prejuízo da vertente de entretenimento.