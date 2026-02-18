diario as beiras
Prémio aumenta visibilidade internacional

18 de fevereiro de 2026 às 10 h29
A Figueira da Foz, como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou, venceu o prémio do público no concurso anual EUFCN Audience Location Award, que escolhe o melhor local da Europa para filmagens de séries e filmes (ver edição do dia 16). O júri, por seu lado, escolheu a ilha espanhola de La Palma.

A candidatura foi submetida pela Portugal Film Commission, tendo como argumento a série “Espias”, com metade das filmagens feitas na Figueira da Foz.

“Ganhámos, hoje [no domingo], em Berlim, na votação do púbico”, reagiu o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, nas redes sociais.

Entretanto, questionado pelo o DIÁRIO AS BEIRAS se acredita que o prémio recém-conquistado em Berlim veio dar mais visibilidade internacional ao concelho como local para filmagens de séries e filmes, o autarca respondeu: “Claro que sim. E revela o acerto do caminho traçado”.

Jot'Alves

