A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) ainda não tem um valor efetivo dos estragos nas grandes indústrias do concelho, mas antevê prejuízos de algumas dezenas de milhões de euros.

“A tempestade Kristin terá provocado danos no tecido empresarial da Figueira de Foz de algumas dezenas de milhões de euros”, disse a presidente da associação à agência Lusa, salientando que esta depressão provou mais estragos que a Leslie, em 2018, e atingiu todos os ramos de atividade.

Nas grandes indústrias, situadas na zona sul do concelho, a mais afetada, foram reportados danos significativos.

