diario as beiras
Figueira da Foz

Prejuízos na indústria da Figueira da Foz podem chegar a dezenas de milhões de euros

04 de fevereiro de 2026 às 10 h52
0 comentário(s)
Arquivo/Jot'Alves

A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) ainda não tem um valor efetivo dos estragos nas grandes indústrias do concelho, mas antevê prejuízos de algumas dezenas de milhões de euros.

“A tempestade Kristin terá provocado danos no tecido empresarial da Figueira de Foz de algumas dezenas de milhões de euros”, disse a presidente da associação à agência Lusa, salientando que esta depressão provou mais estragos que a Leslie, em 2018, e atingiu todos os ramos de atividade.

Nas grandes indústrias, situadas na zona sul do concelho, a mais afetada, foram reportados danos significativos.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de fevereiro

Corte da A14 entre a Figueira da Foz e Montemor-o-Velho mantém-se por tempo indeterminado
04 de fevereiro

Soure regista novos cortes de eletricidade
04 de fevereiro

Mantém-se risco de cheias em Coimbra com previsão de chuva e vento forte
04 de fevereiro

AAC assinala Dia Mundial da Luta contra o Cancro com laço gigante (com vídeo)

Figueira da Foz

Figueira da FozMontemor-o-Velho
04 de fevereiro às 12h36

Corte da A14 entre a Figueira da Foz e Montemor-o-Velho mantém-se por tempo indeterminado

0 comentário(s)
Figueira da Foz
04 de fevereiro às 10h52

Prejuízos na indústria da Figueira da Foz podem chegar a dezenas de milhões de euros

0 comentário(s)
Figueira da Foz
04 de fevereiro às 10h43

Figueira da Foz cria plataforma `online´ para munícipes registarem danos

0 comentário(s)