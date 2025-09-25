diario as beiras
O grupo da Praxis perspetiva investir quase cinco milhões de euros na Quinta do Pomar do Alqueive, em Coimbra, com uma unidade de produção de cerveja e citrosidra (sidra de maçã e laranja), um centro interpretativo e restauração.

O investimento de 4,8 milhões de euros naquela quinta de 35 hectares, que pertence ao grupo, prevê a criação de 25 postos de trabalho diretos, entre a unidade de produção de cerveja artesanal e citrosidra, centro interpretativo e espaço de restauração associado ao projeto, afirmou à agência Lusa Arnaldo Baptista, proprietário do grupo empresarial de Coimbra.

