Praia de Mira abraça novo ano com Némanus e prata da casa

05 de dezembro de 2025 às 11 h49
Némanus, Grupo Vibe e os Djs Electric Boys. Estes são os nomes que vão abrilhantar e animar a chegada de 2026 na Praia de Mira. O Réveillon da Praia de Mira regressa, na noite do próximo dia 31, sem a chancela da rádio RFM, mas com vontade de voltar a ser uma referência.
“Mira tem neste evento uma referência regional e nacional”, sublinhou, na apresentação do programa de fim de ano, o edil de Mira, Artur Fresco. O “grande evento” que, recordou, “ganhou projeção” com a parceria com a RFM, este ano não tem a chancela da rádio do Grupo Renascença. Depois de agradecer a colaboração, Artur Fresco revelou que, no futuro, “estão previstos eventos” que vão voltar a envolver a rádio nacional.
O Réveillon da Praia de Mira, relembrou, tem “um grande impacto local” em setores como a hotelaria, a restauração ou o comércio local. “É um evento descentralizado da época forte, que é a época balnear”, recordou o autarca que admitiu que o investimento global ronda os “120 mil euros”, verba que agrega o valor pago aos artistas, o fogo de artifício, o palco ou a segurança do evento.
“É um valor, mais ou menos, equivalente àquilo que tem vindo a ser o nosso investimento”.
A perspetiva, caso as condições atmosféricas ajudem, é que “30 mil pessoas” possam celebrar a chegada de 2026 na Praia de Mira.

