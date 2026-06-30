Coimbra

Praça Europa junto à Estação Coimbra B inaugurada no dia 11 de julho

30 de junho de 2026 às 15 h13
Espaço será inaugurado no âmbito das Festas da Cidade | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Nova praça, construída para receber a linha do Sistema de Mobilidade
do Mondego, está praticamente concluída

A praça Europa, junto à Estação Ferroviária Coimbra B, vai ser inaugurada no próximo dia 11 de junho. Aquele novo espaço urbano, construído para receber a linha do Sistema de Mobilidade do Mondego, vai ser inaugurado no âmbito das celebrações das Festas da Cidade.

Aquele espaço, onde estará a estação terminal desta linha, vai ter ainda um mural de cerca de 100 metros de comprimento, da autoria do mesmo artista que pintou toda a estação Vandervelde do metro de Bruxelas. O artista plástico belga Paul De Gobert vai instalar obra “Les Palissades”, concebida para a construção do novo edifício-sede do banco belga “Crédit Communal”, em 1975, em Bruxelas.

A revelação foi feita no programa oficial das Festas da Cidade de Coimbra, que o atual executivo municipal publicou no seu site.

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