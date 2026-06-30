ULS de Coimbra realizou 300 cirurgias robóticas em ortopedia no primeiro ano

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou, num ano de atividade, cerca de três de centenas de cirurgias robóticas em ortopedia e desenvolveu procedimentos pioneiros, como a intervenção simultânea da anca e do joelho.

O primeiro aniversário do programa de cirurgia robótica assinala-se na próxima quinta-feira.

“A data representa um marco de grande relevância para a ULS de Coimbra e para o Serviço de Ortopedia, refletindo uma evolução significativa na diferenciação, inovação e qualidade dos cuidados prestados aos doentes”, destacou Fernando Fonseca, diretor do Serviço de Ortopedia, citado num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

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O médico salientou que a instituição de saúde chegou ao fim do primeiro ano “com três centenas de procedimentos cirúrgicos robóticos em Ortopedia, num percurso marcado pela inovação, pela diferenciação clínica e pela elevada capacidade técnica das equipas envolvidas”.

Para Francisco Matos, presidente da ULS de Coimbra, este é um momento “que simboliza a consolidação de um projeto pioneiro e reforça a afirmação de Coimbra como referência nacional na adoção de soluções inovadoras em benefício dos doentes”.

“A inovação só faz sentido quando se traduz em melhores cuidados de saúde para as pessoas. O primeiro ano da cirurgia robótica em Ortopedia demonstra a capacidade da ULS de Coimbra para integrar tecnologia de ponta, conhecimento científico e equipas altamente diferenciadas, proporcionando aos nossos doentes tratamentos cada vez mais precisos, seguros e personalizados”, sublinhou.

O programa Cirurgia Robótica em Ortopedia da ULS de Coimbra resultou de um investimento no Hospital Geral de dois milhões de euros na aquisição do Sistema de Cirurgia Assistida por Braço Robótico e de mais dois milhões de euros para a atualização dos sistemas de navegação por imagem.

O comunicado realçou que a “precisão da técnica robótica e a navegação por imagem oferecem maior precisão cirúrgica, resultando em menor agressão aos tecidos, menos dor no pós-operatório e uma reabilitação e recuperação mais rápidas”.