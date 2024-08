Coimbra: Estação do metrobus vai ter mural do mesmo pintor do metro de Bruxelas

A Estação Terminal de Coimbra do Sistema de Mobilidade do Mondego, paredes-meias com a atual Coimbra-B, vai receber um mural de cerca de 100 metros de comprimento, da autoria do mesmo artista que pintou toda a estação Vandervelde do metro de Bruxelas.

O artista plástico belga Paul De Gobert está desde ontem em Coimbra, onde às 10H30 de hoje estará presente no Salão Nobre da Câmara Municipal para a cerimónia pública de assinatura do contrato a celebrar com a Metro Mondego (MM), em que vão ficar estabelecidas as condições desta colaboração.

Obra foi criada há cerca de 50 anos

Trata-se da obra “Les Palissades”, concebida aquando da construção do novo edifício-sede do banco belga “Crédit Communal”, em 1975/76, em Bruxelas. Na época, a administração da entidade bancária encomendou a obra ao artista, com o objetivo de esconder o impacte visual do estaleiro de construção.

No final dessa empreitada, a obra foi retirada e alvo de um primeiro restauro em 2005, com algumas das “palissades” a integrarem diversas exposições, designadamente em Bruxelas.

Artista vai ceder a obra à Metro Mondego

Trata-se de um conjunto de painéis em madeira – com uma extensão global de uma centena de metros – que está atualmente na posse do próprio Paul De Gobert, até ao momento que o artista se mostrou disponível para os ceder à MM, para que sejam instalados nos muros da praça da estação Coimbra do Metrobus.

Abre-se, assim, uma nova janela para que a obra continue a ser contemplada em espaço público, ao mesmo tempo que “reforça a qualificação do novo espaço envolvente desta estação”, refere a MM em comunicado.

O início do percurso artístico de Paul De Gobert remonta a 1966, quando se profissionalizou nas Artes Plásticas. Inclui exposições em todo o mundo, tendo publicado vários livros de viagens ilustrados, de que são exemplo “Visages de Mongolie”, “Ma Traversée de Bruxelles” e “Jardin Sauvage”, objeto de diversos artigos e monografias, como a de Pierre Loze.

