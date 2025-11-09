Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se hoje a comentar a revelação de Gouveia e Melo de que terá sido uma alegada tentativa do chefe de Estado de o travar que o decidiu a entrar na corrida presidencial.

“Tenho como princípio, desde que fui candidato presidencial, não comentar os presidentes anteriores. Depois, como presidente, não comentei os presidentes que me antecederam”, afirmou o atual chefe de Estado, em Vila Viçosa, no distrito de Évora.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que, quando deixar de ser Presidente da República, também não tenciona fazer comentários sobre os presidentes seguintes, nem agora comentar os candidatos ao cargo.

Mas, perante a insistência dos jornalistas com perguntas sobre o caso, o atual chefe de Estado admitiu que “pode haver quem tenha especulado, quem tenha dito, quem tenha noticiado” mas, observou, não há nenhuma entrevista com palavras suas.

“Não há nenhuma entrevista com palavras minhas, pronunciando-me sobre quem é chefe, quem não é, quem é que deve ser, quem não deve ser chefe de um determinado ramo das Forças Armadas” ou “quem deve ser ou não candidato presidencial”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas após ter presidido à cerimónia militar que fechou as comemorações do 51.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas, realizadas em Vila Viçosa.

O almirante Gouveia e Melo revelou que só decidiu avançar para Belém quando leu uma notícia no Expresso de que Marcelo Rebelo de Sousa pretendia travar a sua candidatura presidencial através da sua recondução como chefe da Armada.

“Foi esse artigo que me fez definir o rumo. Porque quando o li, fiquei mesmo danado”, afirma o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, no livro “Gouveia e Melo – As Razões”, – uma longa entrevista conduzida pela jornalista e diretora-adjunta do Diário de Notícias, Valentina Marcelino -, que será posto à venda na próxima quinta-feira e lançado no dia 24, com a chancela da Porto Editora.

O artigo do Expresso, da autoria do jornalista Vitor Matos, divulgado em outubro de 2024, indicava que Marcelo pretendia reconduzir Gouveia e Melo como chefe do Estado-Maior da Armada para evitar a sua candidatura presidencial, mas este só aceitava se houvesse um investimento significativo na força naval, chegando-se mesmo a referir a compra de mais submarinos.

Gouveia e Melo, que já se havia referido a uma tentativa para travar a sua candidatura a Belém através da sua promoção a chefe máximo das Forças Armadas, sem indicar nomes nem datas, aponta, no livro, desta vez o dedo ao Presidente da República e ao Governo.

“De facto o Governo – e também o senhor Presidente da República – não pareciam interessados em nada da defesa, para além de fazerem umas correções nos ordenados dos militares. Assim, deduzi que o que pretendiam era que eu ficasse amarrado à Marinha com o eventual ‘prémio’ de, no fim, poder ser CEMGFA [Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas] e atingir o topo da carreira militar. Pensaram, especulo eu, que ficaria muito contente por me darem a oportunidade”, desabafa.

O almirante que chefiou a Marinha e o processo de vacinação contra a covid-19 deixa a ideia de que a estratégia do que pretendiam travar a sua candidatura saiu completamente furada: “Essas pessoas verdadeiramente não me conheciam…essa é a única coisa que eu nunca faria: ser príncipe só para cortar fitas”.

“Ora, queriam dar-me importância sem me darem poder para fazer nada. Muito obrigado. Foi aí que decidi: Vou entrar no campo das verdadeiras decisões, a política”, assegura.