O Presidente da República defendeu hoje que Portugal é o produto de migrações e assinalou que os migrantes desempenham “papéis críticos nos mercados de trabalho” e impulsionam “a inovação e o empreendedorismo”.

No Dia Internacional dos Migrantes, numa mensagem publicada na página da internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a História mostra “como as migrações têm sido uma expressão da capacidade das pessoas em ultrapassar adversidades na procura de melhores condições de vida”.

“Portugal é um país de emigração e de imigração. As migrações fazem parte do nosso passado, vivemo-las no momento presente e irão continuar a marcar o nosso futuro e o Dia que hoje se assinala dá-nos uma oportunidade especial para destacar as contribuições inestimáveis de milhões de migrantes em todo o mundo”, sustenta.

O Chefe de Estado assinala que “os migrantes desempenham papéis críticos nos mercados de trabalho, preenchendo lacunas de competências, impulsionando a inovação e o empreendedorismo e enfrentando os desafios demográficos em sociedades envelhecidas”.

“Os migrantes impulsionam o crescimento económico e proporcionam mais desenvolvimento às comunidades nos seus países de origem”, lê-se na nota do Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que “Portugal só é o que é por ter nascido feito de migrações, vindas da Europa do Sul, do Leste, do Norte de África, da Ásia, e, mais tarde, das Américas”.

“No nosso ADN, na nossa língua, na nossa cultura, essas marcas estão presentes, há mais de oito séculos, e estarão para sempre”, defende.