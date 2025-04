Povoado dos Búzios em Travanca de Lagos teve ocupação na Idade do Ferro

Na sequência de um prospeção arqueológica de superfície no lugar dos Búzios, na localidade de Travanca de Lagos, foi possível apurar que esta freguesia teve ocupação Proto-histórica/Idade do Ferro”, revelou o Município de Oliveira do Hospital através das redes sociais.

“Já se sabia que Travanca de Lagos teve ocupação romana, mas, agora, ocupação Proto-histórica/Idade do Ferro, é um dado inédito”, refere a publicação.

O mais recente povoado descoberto em Travanca de Lagos resulta de estudos e de uma investigação executada no terreno pelos arqueólogos municipais Madalena Sousa e Rui Silva.

O povoado dos Búzios não é uma localidade oficial. A câmara municipal assume este local como sendo de interesse para o património arqueológico e cultural do concelho, com beleza natural e potencial turístico.

