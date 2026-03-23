O comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, Emídio Camacho, pediu ontem ao presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, para que a autarquia crie incentivos locais, especialmente direcionados para os jovens, para que a corporação consiga captar novos voluntários.

“Vivemos tempos particularmente exigentes, sobretudo no que diz respeito à captação e à sustentabilidade do voluntariado. Tenho falado nisto todos os anos. É fundamental criar incentivos locais, em especial dos mais jovens, para o voluntariado. O acesso facilitado a determinados benefícios poderá ser um fator determinante para atrair e fixar novos elementos, garantindo, assim, a continuidade desta missão”, disse ontem o comandante oliveirense durante a cerimónia comemorativa do 104.º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, que decorreu no quartel da corporação.

Os bombeiros batizaram ontem um novo veículo ligeiro de combate a incêndios. Esta semana os bombeiros receberam ainda 96 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de combate a incêndios rurais e foram reforçadas as comunicações com entrega do sistema por satélite Starlink.

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