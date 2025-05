Portugal vence Japão e assegura ‘meias’ do Mundial de futebol de praia

Portugal garantiu hoje a presença nas meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol de praia, ao vencer o Japão por 7-6, em jogo dos quartos de final disputado em Victoria. Os atletas da AD Buarcos 2027, Miguel Pintado e Bé Martins apontaram três dos sete golos marcador pela seleção das “quinas”.

Jordan, por três vezes, Miguel Pintado, duas , Rúben Brilhante e Bê Martins foram os autores dos golos que permitiram à equipa portuguesa seguir em frente, marcando presença pela primeira vez nas meias-finais depois ter ficado ausente nas duas últimas edições.

Na próxima ronda da prova, que decorre nas Seychelles, Portugal, atual campeão da Europa e vencedor em três ocasiões do Mundial (2001, 2015 e 2019, as duas últimas sob a égide da FIFA), vai defrontar o vencedor do encontro entre a Espanha e o Brasil, que se disputa ainda hoje.