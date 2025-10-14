Portugal vai receber 1,06 mil milhões de euros do sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) do programa NextGenerationEU, anunciou hoje a Comissão Europeia.

Num comunicado, o executivo comunitário indica que, na sequência da avaliação do pedido de pagamento, a Comissão concluiu que Portugal cumpriu de forma satisfatória os 11 marcos e as 16 metas da Decisão de Execução do Conselho relativamente à sétima parcela.

As medidas relacionadas com este pedido de pagamento incluem, nomeadamente aquisição de equipamento médico, apoio às pessoas vulneráveis em risco de exclusão social, novos veículos e equipamentos para bombeiros, forças de proteção civil e de segurança e estações de carregamento de veículos elétricos acessíveis ao público.

Assim que esta prestação for aprovada pelo Conselho, os fundos pagos a Portugal ao abrigo do MRR passarão a elevar-se a 13,8 mil milhões de euros (incluindo os 2,33 mil milhões de euros de pré-financiamento que recebeu em setembro de 2021 e o pré-pagamento de 171 milhões de euros ao abrigo do REPowerEU que recebeu em 21 de dezembro de 2023).

Para além de Portugal, também a Grécia e a Eslovénia viram pedidos de pagamento aprovados, num valor total de quase quatro mil milhões de euros.