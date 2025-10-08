As universidades portuguesas receberam este ano mais 351 estudantes moçambicanos, elevando para 1.600 os que já estudam no país, anunciou hoje, em Maputo, o embaixador português, na cerimónia de despedida de 18 bolseiros do instituto Camões.

De acordo com Jorge Monteiro, foram recebidas este ano mais de 520 candidaturas às universidades portuguesas, tendo sido “colocados 351 estudantes moçambicanos no ensino superior em Portugal” que já estão a iniciar o percurso académico.

Dos 1.600 que estudam em Portugal, “cerca de duas centenas são bolseiros moçambicanos, distribuídos por cursos de licenciatura, mestrado e de doutoramento, incluindo no domínio das ciências policiais e militares”, disse o embaixador português, reconhecendo a importância desta ligação nas relações entre os dois países.

Deste grupo de 18 bolseiros do instituto Camões, programa com cerca de meio século de existência, dois estudantes já partiram para Portugal e os restantes viajam nos próximos dias.

No âmbito deste programa de cooperação bilateral, Moçambique definiu como prioritárias para a atribuição de bolsas as áreas de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática (STEM), com o objetivo de responder às necessidades estratégicas de desenvolvimento do país.

“São domínios técnicos essenciais ao desenvolvimento de Moçambique, de qualquer sociedade”, sublinhou o diplomata português, na cerimónia de despedida.

O embaixador destacou que estas bolsas representam um investimento direto na formação de capital humano qualificado e um reforço dos laços históricos e culturais entre os dois países.

“De facto, é um dos programas bilaterais que temos com Moçambique com resultados mais palpáveis e mais notórios nesse reforço de laços e na aproximação e na cooperação científica e tecnológica, mas eu diria até mais do que isso, na criação de laços humanos e afetivos entre Portugal e Moçambique”, frisou Jorge Monteiro.

Durante a cerimónia, a diretora-geral do Instituto Nacional de Bolsas de Estudo (INABE) de Moçambique, Carla Caomba, destacou a importância desta parceria na formação de quadros moçambicanos altamente qualificados e no reforço das relações bilaterais.

“Esta partida representa um passo importante rumo à realização de sonhos e à consolidação de projetos de vida”, sublinhou.

A responsável acrescentou que os estudantes moçambicanos têm-se destacado em várias universidades portuguesas, não apenas pelo mérito académico, mas também pela capacidade de adaptação e contribuição em diferentes áreas de conhecimento.

Os 18 estudantes selecionados vão frequentar cursos em universidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Braga e Faro, em licenciaturas e mestrados em diversas áreas científicas.

A cerimónia de despedida marcou simbolicamente o início de um novo ciclo académico para os jovens bolseiros moçambicanos, oportunidade que representa também a concretização de um sonho e um passo decisivo para as suas carreiras: “O desejo de aprofundar conhecimentos académicos de excelência, a ambição de regressar com competências que contribuam para o desenvolvimento do nosso país e a vontade de consolidar laços científicos e culturais entre Moçambique e Portugal”, afirmou a representante do grupo de bolseiros, Xiliana Poça.