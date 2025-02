Portugal no pote 4 para o sorteio do Europeu feminino de basquetebol

Portugal foi colocado no pote 4 para o sorteio para o Europeu feminino de basquetebol de 2025, depois de ter conseguido um histórico apuramento para a fase final, que se vai disputar em quatro países.

Numa hierarquia definida pelo último ranking mundial, a equipa portuguesa, que nunca se tinha qualificado para a fase final de um campeonato continental feminino, vai ficar no pote 4, juntamente com Suécia, Lituânia e Suíça.

No pote 1, no qual estão as equipas com melhor ranking, ficou a atual campeã Bélgica, a Espanha, quatro vezes campeã, e a França e a Sérvia, que já conquistaram o troféu em duas ocasiões.

Alemanha, Itália, Turquia e República Checa compõem o pote 2, enquanto Montenegro, Grã-Bretanha, Grécia e Eslovénia estão no pote 3 do sorteio, marcado para Atenas em 08 de março, às 20:00 locais (18:00 em Lisboa).

O Eurobasket feminino de 2025 vai disputar-se de 18 a 29 de junho, na República Checa, na Alemanha, em Itália e na Grécia, que vai receber os encontros decisivos.

Portugal qualificou-se para a competição, depois de ter sido um dos quatro melhores segundos classificados da fase de qualificação, sendo a única seleção que vai fazer a sua estreia no Eurobasket feminino, que vai cumprir a sua 40.ª edição.