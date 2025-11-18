Portugal apurou-se hoje para os quartos de final do Mundial sub-17 de futebol, depois de vencer o México, por 5-0, no jogo dos oitavos de final, disputado em Doha, no Qatar.

A formação lusa, orientada por Bino Maçães, inaugurou o marcador por Rafael Quintas, de penálti, aos 15 minutos, e ampliou a vantagem por Anísio Cabral (48), Zeega (81), Miguel Figueiredo (83) e Yoan Pereira (85), numa partida em que os mexicanos terminaram reduzidos a nove jogadores, devido às expulsões de José Navarro, aos 36, e Santiago Lopez, aos 88.

A equipa das ‘quinas’, campeã europeia em título, vai agora enfrentar o vencedor do jogo entre a Suíça e a República da Irlanda, que se disputa ainda hoje, nos quartos de final, em partida marcada para sexta-feira.

Portugal vai disputar pela terceira vez os quartos de final do Mundial de sub-17, tal como aconteceu em 1995 e 2003, tendo sido eliminado nesta fase em ambas as ocasiões. Em 1989, ainda com a designação de sub-16, Portugal terminou no terceiro lugar.