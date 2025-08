Portugal entra a perder no Mundial de andebol de sub-19

A seleção portuguesa de andebol de sub-19 estreou-se hoje no Mundial da categoria com uma derrota frente à congénere da Áustria, por 37-36, em jogo da primeira jornada do Grupo A da Ronda Preliminar.

Portugal, que ao intervalo vencia por 20-19 em Gizé, no Egito, ocupa a terceira posição do agrupamento, em igualdade com o Kuwait – que foi goleado pela Suécia, por 39-22 -, ambos sem qualquer ponto, enquanto suecos e austríacos lideram, com dois pontos.

A seleção portuguesa, que participa pela quarta vez no Mundial de sub-19 e tem como melhor classificação o quarto lugar alcançado em 2019, na Macedónia do Norte, ficou em situação delicada para alcançar a qualificação para a Ronda Principal.

Apenas os dois primeiros posicionados de cada grupo conquistam o apuramento para a fase de luta pelas medalhas do torneio, que decorre entre 06 e 17 de agosto, no Egito, enquanto os dois últimos colocados disputam a Taça Presidente e jogos de classificação.