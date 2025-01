Portugal com avisos até quarta-feira devido à chuva e agitação marítima

Dezasseis distritos do continente e os arquipélagos da Madeira e Açores vão estar até quarta-feira com avisos laranja e amarelo devido à previsão de chuva e agitação marítima forte, devido aos efeitos da depressão Garoe, segundo o IPMA.

No domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avançou que a depressão Garoe que afeta os Açores e a Madeira vai estender-se também o continente a partir de hoje, com chuvas fortes acompanhadas de trovoada e granizo.

Apenas os distritos de Bragança e Guarda escapam aos avisos.

A previsão levou o IPMA a pôr os distritos de Faro e Beja com aviso laranja devido à previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente de granizo, entre as 09:00 e as 15:00 de hoje, passando a amarelo até às 06:00 de quarta-feira.

Estes dois distritos vão também estar sob aviso laranja por causa da agitação marítima forte entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira.

Devido à agitação marítima, Faro e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 15:00 de hoje e as 00:00 de terça-feira e depois entre as 09:00 e as 15:00 de quarta-feira.

Também os distritos de Setúbal, Lisboa e Leiria vão estarão a laranja entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira face à previsão de agitação marítima.

Igualmente devido à agitação no mar, os três distritos vão estar com aviso amarelo entre as 15:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira e depois entre as 09:00 e as 15:00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga por causa da chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente granizo entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira.

Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa e Portalegre também estão sob aviso amarelo por causa da chuva até às 06:00:00 de quarta-feira.

Leiria, Castelo Branco e Coimbra também vão estar sob aviso amarelo devido à chuva entre as 12:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira por causa da agitação marítima forte.

Também as costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja entre as 03:00 e as 18:00 de terça-feira, passando depois a amarelo até às 06:00 de quarta-feira por causa da agitação marítima forte.

A costa sul e as regiões montanhosa da ilha da Madeira também estão sob aviso laranja até às 18:00 de hoje, passando a amarelo entre as 00:00 e as 21:00 de terça-feira por causa da chuva por vezes forte.

A costa e as regiões montanhosas da ilha da Madeira e o Porto Santo estão também sob aviso amarelo por causa do vento forte com rajadas até 100 km/h, aumentando até 110 km/h na terça-feira.

O aviso de vento vai estar em vigor até às 15:00 de terça-feira.

As nove ilhas dos Açores estão com avisos laranja e amarelo devido aos efeitos da depressão Garoe.

As ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso laranja devido ao vento até às 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e devido à agitação marítima até às 20:00 de hoje.

Flores e Corvo estão também sob aviso amarelo devido ao vento (das 17:00 às 21:00 de hoje) e agitação marítima (das 20:00 de hoje às 05:00 de terça-feira).

No grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o IPMA emitiu aviso laranja devido à agitação marítima (até às 17:00 de hoje).

Para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial também vigora o aviso amarelo devido à chuva até às 08:00 de hoje, vento (até às 05:00 de terça-feira) e agitação marítima (entre as 17:00 de hoje e as 05:00 de terça-feira).

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), foi emitido um aviso laranja devido ao vento e por agitação marítima, que vai vigorar até às 08:00 de hoje.

São Miguel e Santa Maria estão ainda sob aviso amarelo devido à chuva forte (até às 11:00 de hoje), por vento e agitação marítima (até às 23:00 de hoje).