Portugal bate Irão e defronta Japão nos ‘quartos’ do Mundial futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia vai defrontar o Japão quinta-feira nos quartos de final do campeonato do Mundo das Seicheles, após vencer hoje o Irão por 7-5 no desafio que decidia o vencedor do Grupo B.

Depois dos triunfos sobre o Paraguai, por 11-9, e Mauritânia, por 8-4, os pupilos de Mário Narciso tiveram o seu teste mais exigente, acabando por resolver com um segundo período de excelente nível, encontrando agora os nipónicos, segundos na ‘poule’ A, atrás da Bielorrússia, às 13:30 (horas de Lisboa) de quinta-feira.

Mais expedito, o Irão adiantou-se no marcador logo aos 03 minutos com o guarda-redes a avançar sem oposição e servir Mohammadali Mokhtari que atirou cruzado, minutos antes do titular da baliza persa optar por atirar direto, acertando na trave.

O empate luso surgiu aos 10, por André Lourenço, em lance confuso, no qual saltou com o guarda-redes e um defesa, cabeceando para o fundo das redes.

Nesta fase, os iranianos eram donos da iniciativa e voltaram a colocar-se na dianteira com vistosa ‘bicicleta’ de Reza Amiri, ainda no mesmo minuto.

O segundo período foi totalmente luso, com um parcial de 4-0, consubstanciado em acertos defensivos, com maior pressão na saída adversária, fechando mais a zona central, controlando melhor os ritmos da posse de bola e sendo mais objetivo no ataque.

Foi precisamente de uma recuperação ofensiva que Rui Coimbra consumou o empate, aos 15, seguido de tento de Jordan Santos, de livre direto ainda do meio-campo defensivo.

Abbas Rezaei ainda atirou ao poste antes de André Lourenço beneficiar de um desvio num contrário para fazer o quarto, seguido de um lance de combinação luso finalizado por Bê Martins, que iniciou o derradeiro período com um disparo que ampliou a vantagem para 6-2.

Em nova bicicleta, Mohammadali Mokhtari marcou para os iranianos, seguindo-se mais dois remates aos postes – os ferros da baliza de Portugal foram visados muitas vezes -, com a resposta a surgir em penálti convertido por Miguel Pintado.

Mohammadali Nazarzadeh, a concluir boa combinação ofensiva, e Movahed Mohammadpour, em antecipação à defesa, reduziram para 5-7 a três minutos do fim, contudo o resultado não sofreu mais alterações.