Porto da Figueira da Foz reforça aposta na energia renovável com instalação de painéis solares

O Porto da Figueira da Foz está a reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental através de um novo projeto de produção de energia renovável para autoconsumo coletivo. A iniciativa insere-se na Estratégia de Transição Energética da infraestrutura portuária, alinhada com aquilo que são as orientações europeias. Com esta candidatura, recentemente aprovada pelo Fundo Ambiental, prevê-se que a implementação do projeto arranque ainda este ano, compreendendo um investimento global de 228.233 euros.

Atualmente o Porto da Figueira da Foz conta com painéis solares fotovoltaicos instalados em dois dos seus edifícios, com uma potência de 35 kW, pretendendo reforçar, com este novo projeto, essa capacidade, com a instalação de duas novas Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) nas áreas do Porto de Pesca Costeira e do Terminal de Granéis Sólidos.

Redução de custos e emissões

As duas unidades de produção de energia têm uma potência instalada de 207,9 kW e produção estimada de 300.835 kWh/ano, permitindo atingir um autoconsumo superior a 80%.

A implementação do projeto deverá resultar numa redução do consumo de energia elétrica em 249.438 kWh/ano, o que em termos ambientais representa uma redução de gases com efeito de estufa em CO 2 equivalente de 21,45 tep/ano.

Com este investimento, o Porto da Figueira da Foz dá mais um passo na sua transição energética, promovendo a redução das emissões de gases com efeitos de estufa, a eficiência energética e a autonomia face à rede elétrica pública, reforçando a sua posição enquanto porto mais sustentável e tecnologicamente preparado para os desafios ambientais do futuro.

Este projeto é financiado pelo PRR, através do Fundo Ambiental.