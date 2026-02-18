diario as beiras
Porto da Figueira da Foz deve ficar totalmente operacional em março

O porto da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, deverá regressar à total operacionalidade durante o mês de março, anunciou hoje a administração da estrutura.

Numa nota de imprensa, revela-se que “a expectativa é a de que, após a conclusão das dragagens necessárias, o porto possa regressar à sua total operacionalidade durante o mês de março”.

“Recorde-se que, desde dezembro, se verificou um assoreamento excecional e inesperado na barra do porto, situação agravada por sucessivas tempestades marítimas recentes, com forte agitação e ondulação, que, por razões de segurança, impediram a movimentação de navios”, explicou a administração.

Através da nota de imprensa deu-se ainda nota de que os quatro navios que se encontravam atracados no Porto da Figueira da Foz “há várias semanas rumaram, no domingo, aos seus destinos, numa operação ajustada às condições marítimas verificadas na altura”.

“Já entre segunda e terça-feira, registaram-se a entrada de dois navios de pequena dimensão e baixo calado, aproveitando uma janela favorável nas condições do mar”.

De acordo com o porto, “está também prevista para breve, possivelmente já na próxima semana, a retoma dos trabalhos de dragagem no canal de navegação”.

“Estas intervenções poderão ser descontinuadas temporariamente, uma vez que permanecem condicionadas pela ondulação marítima”.

Agência Lusa

