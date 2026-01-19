No artigo anterior, dedicado ao Forum Coimbra Baixa, defendi a relocalização da centralidade comercial, cultural e de serviços para o coração histórico de Coimbra, como instrumento de reabilitação urbana e social da Baixa. Contudo, qualquer equipamento urbano desta natureza só pode cumprir plenamente a sua função se estiver integrado num sistema de acessibilidades coerente, inclusivo e sustentável. É precisamente nesse ponto que a Ponte Pedonal Briosa assume um papel determinante.

O Forum Coimbra Baixa, enquanto centro urbano de comércio, cultura e vida pública integrado na malha histórica, não deve ser pensado como um espaço isolado, mas como um nó estruturante de uma rede urbana mais ampla. A sua viabilidade depende diretamente da capacidade de atrair pessoas, garantir acessos confortáveis e distribuir funções complementares pelo território envolvente. A ligação à margem esquerda do Mondego surge, assim, como uma condição estratégica para o sucesso do projeto.

A Ponte Pedonal Briosa propõe uma ligação direta, pedonal e ciclável entre a Baixa histórica e a margem esquerda, reforçando de forma decisiva a acessibilidade ao Forum Coimbra Baixa. Esta ligação permite captar fluxos provenientes de áreas residenciais, de estacionamento estruturado e de futuras zonas de habitação acessível, reduzindo a pressão automóvel sobre a Baixa e promovendo modos suaves de deslocação.

Mais do que facilitar o acesso, a ponte amplia a área de influência do Forum Coimbra Baixa, tornando-o um equipamento verdadeiramente urbano e metropolitano, capaz de servir não apenas quem já frequenta a Baixa, mas também quem hoje a evita por dificuldades de mobilidade ou estacionamento. Ao fazê-lo, reforça-se a sua sustentabilidade económica e social, sem comprometer a escala humana e patrimonial do centro histórico.

A escolha do nome Ponte Pedonal Briosa reforça esta lógica de ligação. A Académica de Coimbra representa um património imaterial que atravessa gerações, territórios e pertenças sociais. É símbolo de identidade coletiva, de compromisso cívico e de ligação entre pessoas e ideias. Tal como a Académica, esta ponte pretende ligar margens físicas e simbólicas da cidade, devolvendo coerência ao seu tecido urbano.

Do ponto de vista funcional, a ponte articula a Baixa com áreas da margem esquerda que apresentam potencial para acolher estacionamento estruturado, políticas de habitação e equipamentos complementares. Esta articulação permite libertar espaço na margem direita, reduzir conflitos de uso e criar condições para que a reabilitação da Baixa seja financeiramente sustentada, através da captação de mais-valias urbanísticas geradas noutros territórios da cidade.

A Ponte Pedonal Briosa deverá ser concebida como uma estrutura coberta, acessível e inclusiva, equipada com passadeira rolante, via pedonal e ciclovia, garantindo conforto e segurança em todas as condições climáticas. A sua arquitetura deverá permitir a fruição plena da paisagem do Mondego e da cidade, assumindo-se como espaço público qualificado e não apenas como elemento de atravessamento.

A inspiração formal no símbolo da Académica deverá ser trabalhada de forma abstrata e contemporânea, evitando soluções literais e apostando numa linguagem arquitetónica intemporal. Nos seus percursos interiores, a ponte poderá integrar um percurso interpretativo dedicado à Académica, transformando o ato de atravessar o rio numa experiência cultural quotidiana, onde memória e movimento se cruzam.

Tal como o Forum Coimbra Baixa foi pensado como instrumento de reabilitação urbana e social, também a Ponte Pedonal Briosa deve ser entendida como infraestrutura social. Um espaço que promove encontro, circulação, pertença e apropriação coletiva, reforçando a ligação entre pessoas e cidade.

Em conjunto, o Forum Coimbra Baixa e a Ponte Pedonal Briosa configuram uma visão integrada de cidade: um sistema onde comércio, cultura, mobilidade, habitação e identidade trabalham em conjunto para devolver centralidade à Baixa e coesão ao território urbano de Coimbra.

Ligar margens, neste contexto, é mais do que atravessar o Mondego. É ligar políticas públicas, espaços urbanos e comunidades, criando condições reais para uma reabilitação duradoura, justa e partilhada da Baixa de Coimbra.