diario as beiras
Coimbra

Politécnico de Coimbra promove campanha de recolha de bens

03 de fevereiro de 2026 às 17 h00
0 comentário(s)
DR

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) e as suas associações de estudantes estão a promover uma campanha de recolha de bens para apoiar as pessoas afetadas pela passagem da depressão Kristin.

Foram criados pontos de recolha em todas as escolas do IPC e na receção dos Serviços Centrais (em São Martinho do Bispo), estando a ser pedidos alimentos não perecíveis, bens para animais, produtos de higiene pessoal e de limpeza e outros bens que possam ser úteis, como lanternas, pilhas e extensões elétricas.

A presidência do IPC contactou os estudantes por email com o objetivo de identificar aqueles que “tenham sido diretamente afetados e que necessitem de apoio” e de os encaminhar para os gabinetes de Apoio ao Estudante existentes em todas as escolas.

“Este contacto permitirá identificar as necessidades existentes e avaliar de que forma poderemos ajudar, dentro das nossas possibilidades, de modo célere e adequado a cada situação”, justificou a presidente do IPC, Cândida Malça.

A responsável contou que houve vários contactos de elementos da comunidade do IPC que demonstraram interesse em dar o seu contributo e juntar-se ao movimento solidário.

Por agora, a campanha de recolha de bens decorrerá até sexta-feira, mas poderá prolongar-se “enquanto se entender útil”.

“O destino das doações será definido conforme as necessidades identificadas no momento, abrangendo os distritos da região Centro”, acrescentou.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de fevereiro

Presidente da APA diz em Coimbra que mês de janeiro deve ter sido o mais chuvoso de sempre
03 de fevereiro

Politécnico de Coimbra promove campanha de recolha de bens
03 de fevereiro

CNE indica que haverá “alterações pontuais” de locais de voto no domingo
03 de fevereiro

Declaração de calamidade publicada em Diário da República com 59 concelhos na lista

Coimbra

Coimbra
03 de fevereiro às 18h00

Presidente da APA diz em Coimbra que mês de janeiro deve ter sido o mais chuvoso de sempre

0 comentário(s)
Coimbra
03 de fevereiro às 17h00

Politécnico de Coimbra promove campanha de recolha de bens

0 comentário(s)
CoimbraNacional
03 de fevereiro às 16h45

CNE indica que haverá “alterações pontuais” de locais de voto no domingo

0 comentário(s)