Politécnico de Coimbra apresenta carro 100% elétrico feito por alunos para competição mundial

O Politécnico de Coimbra vai participar numa prova mundial de engenharia automóvel universitária com um carro 100% elétrico, que foi desenvolvido nos últimos dois anos e meio por uma equipa de 46 estudantes, de nove cursos.

“Este carro, 100% elétrico, foi desenvolvido nos últimos dois anos e meio. A grande evolução e o grande salto que o diferencia dos protótipos anteriores é o facto de ser 100% elétrico”, destacou o líder da equipa do Politécnico de Coimbra, Vítor Simões.

A PHISEC Racing, uma equipa constituída por 46 estudantes de nove cursos do Instituto Politécnico de Coimbra, vai competir com um carro 100% elétrico na Formula Student Portugal e na Formula Student Barcelona.

Na Formula Student Portugal, que decorre de 27 de julho a 01 de agosto, irão competir um total de 24 carros, enquanto na Formula Student Espanha, que se realiza de 04 a 10 de agosto, serão seis dezenas.

De acordo com o líder da equipa do Politécnico de Coimbra, o protótipo foi construído com tecnologia de ponta, tendo sido integradas baterias de lítio.

“Diria que o grande ponto principal deste carro é o motor elétrico de fluxo axial, que permite ter uma grande eficiência e potência, apesar de ser tão pequeno comparado aos motores convencionais. Este motor é muito mais eficiente em comparação com os motores convencionais”, referiu.

Já o presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Jorge Conde, evidenciou a importância de se apoiarem estes projetos de pedagogia.

“Os estudantes estão a aprender fazendo e, portanto, é importante que possam praticar os conhecimentos que vão tirando do seu curso. Depois, é também um projeto científico, com uma componente grande de inovação e desenvolvimento, que é importante que os estudantes, logo desde a sua formação base, possam adquirir”, sustentou.

Segundo Jorge Conde, este projeto tem ainda uma ligação ao desporto e à atividade física, que vai além da sala de aulas.

“Apoiamos ainda este projeto porque traz notoriedade ao próprio Politécnico. É um projeto de comunicação, de marketing e, sendo mobilidade limpa, é também um projeto ligado à sustentabilidade, que é uma das marcas do Politécnico de Coimbra”.

A equipa do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) é constituída por 46 estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Informática, Engenharia Eletromecânica, Engenharia Eletrotécnica, Gestão, Economia, Ciência de Dados, Comunicação Empresarial e Marketing e Design.