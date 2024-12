Plano de Pormenor da Estação entregue até ao verão

O Plano de Pormenor da Estação Intermodal de Coimbra estará aprovado e formalizado até ao início do verão. A revelação foi feita ontem, pela vereadora da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro do Transporte e Mobilidade, Ana Bastos, na inauguração da exposição sobre o plano de pormenor, na Sala da Cidade.

“A nossa previsão é que, ainda antes do verão esteja tudo formalizado. Ainda não foi feito porque há vários estudos de especialidade, que acompanham a elaboração do plano, sendo adjudicados a diferentes equipas. O estudo de tráfego está concluído e os outros estão para ser entregues”, disse.

Antes da sua aprovação, é necessário abrir o projeto à população. Ana Bastos assumiu que esse passo será dado num futuro próximo.

