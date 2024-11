Plano de Pormenor da Estação de Coimbra derrapa dois anos

O prazo de elaboração do Plano de Pormenor da Estação de Coimbra, atual Estação Coimbra B, vai derrapar dois anos.

A elaboração deste plano tinha um prazo de 24 meses, ou seja, dois anos, tendo começado a 13 de fevereiro do ano passado. Agora, a sensivelmente a três meses do período estipulado terminar, o executivo municipal liderado por José Manuel Silva propôe uma prorrogação do prazo por mais 24 meses. Esta proposta será hoje votada em sede de reunião de câmara.

Segundo a informação prestada pelos serviços municipais, são três as justificações para que o período de elaboração do Plano de Pormenor da Estação de Coimbra seja duplicado.

Plano de Gestão de Riscos e Inundações é justificação

O executivo municipal pede a extensão do período de elaboração do plano pela “complexidade e sensibilidade do territórios” e os “diversos interesses a ponderar, públicos e privados”, mas também pela entrada em vigor do novo Plano de Gestão de Riscos e Inundações da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis.

Este novo plano foi aprovado em abril deste ano e, segundo a autarquia, “alterou significativamente os pressupostos iniciais da elaboração do Plano de Pormenor”.

O Plano de Pormenor da Estação Intermodal de Coimbra, que tem como epicentro a estação de Coimbra B, vai também abranger zona ribeirinha estação de comboios Coimbra A. Este plano está a ser desenvolvido pelo arquiteto catalão Juan Busquets.

