Plano de ação Roma ao Centro prevê investimentos de 1,8 milhões de euros

Os investimentos previstos no plano de ação do consórcio PROVERE Portugal Romano rondam os 1,8 milhões de euros, anunciou hoje a Câmara de Condeixa-a-Nova.

Aprovado pelo conselho geral do consórcio, durante uma reunião realizada na terça-feira no Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S), em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, o plano para os próximo anos, designado Roma ao Centro, prevê um cofinanciamento de 1,5 milhões de euros através dos fundos do programa PROVERE.

“É extraordinário, este é um primeiro grande passo para a interligação de todo o património romano da região Centro e do país”, disse hoje à agência Lusa Nuno Moita, presidente da direção da Associação de Municípios Portugal Romano, que encabeça a iniciativa.

O autarca, que também lidera a Câmara Municipal de Condeixa, adiantou que “a estabilização da marca Roma ao Centro” é o principal objetivo do plano de ação, estando agora o consórcio em condições de lançar a candidatura.

“Esta é uma parceria alargada que continua a crescer e a ganhar forma” e que será complementada com a futura Rota dos Caminhos Romanos, um projeto que está ainda ser apreciado pelo Turismo de Portugal.

Conímbriga, a mais importante estação arqueológica romana de Portugal, e o respetivo Museu Nacional estão situados em Condeixa-a-Velha, naquele concelho.

“Para quem tem no seu território o maior achado arqueológico romano que é Conímbriga e encontrando-nos no Museu PO.RO.S, um exemplo de valorização cultural e turística da herança romana que nos é comum, este é um momento de particular satisfação e felicidade”, afirmou Nuno Moita na terça-feira, na reunião em que foi aprovado o plano de ação intermunicipal.

Citado numa nota divulgada hoje pela Câmara que lidera, o autarca disse que o legado romano em Portugal “não tem ainda o reconhecimento que lhe é devido a nível nacional”.

O plano PROVERE – Roma ao Centro engloba cinco projetos e 13 ações para a valorização económica do património romano material e imaterial, com base numa abordagem integrada, multissetorial, inovadora e criativa, com vista à competitividade e atratividade dos territórios.

Uma das ações que representam “maior aporte financeiro”, com 216 mil euros, é o Centro Museum, destinado a “reforçar a conexão e valorização de espaços museológicos”, incluindo o PO.RO.S, a Estalagem Romana da Raposeira, o Centro Interpretativo de Montemor-o-Velho e o Fórum Romano de Seilium, além da qualificação de sítios de interesse e percursos.

Outro investimento significativo, de 220 mil euros, é dirigido à criação do ImperiumFest – Plano de Animação Cultural e Criativa, que abrange “um evento âncora itinerante de ativação” do Roma ao Centro e um ciclo de realizações complementares.

A nota da Câmara de Condeixa-a-Nova destaca ainda o projeto Scientia – Novas Abordagens para o Conhecimento e Valorização Económica do Legado Romano, contemplado com 290 mil euros e destinado a promover o conhecimento e a valorização económica do legado alimentar e da arte romanos.

No âmbito do projeto CREARE – Empreendedorismo e Inovação para a Estruturação de Produto Turístico Regional, associado a uma verba de 298.230 euros, “uma das ações mais relevantes” é a criação de laboratórios criativos e de inovação territorial.