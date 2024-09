PJ investiga alegada agressão em Coimbra

A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) encontra-se a investigar uma alegada agressão, ocorrida durante a última madrugada em Coimbra, mais concretamente, na rua Tenente Valadim.

Contactada pelo DIÁ-RIO AS BEIRAS, fonte da PJ confirmou que, “realmente, houve uma comunicação à PJ por alegada agressão feita PSP. A vítima, do sexo masculino, foi transportada para o hospital em estado considerado grave”, esclareceu, sem precisar a idade do ferido ou adiantar mais informações sobre a situação.

Contudo, a mesma fonte revelou ainda que os factos terão acontecido durante a madrugada de ontem, “na zona da Praça da República, em concreto na rua Tenente Valadim”.

O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que a vítima foi encaminhada aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e que elementos ligados à investigação estiveram no local a recolher indícios.

Fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP limitou-se a confirmar a existência de “uma ocorrência”, mas recusou mais pormenores, uma vez que a situação passou entretanto para a alçada da PJ.