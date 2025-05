PJ detém três suspeitos por tráfico de droga em Coimbra

Três homens, com idades compreendidas entre 24 e 43 anos, foram ontem detidos pela Polícia Judiciária, em Coimbra, pela prática reiterada do crime de tráfico de estupefacientes no âmbito da operação “Sol na Encosta”.

Em nota enviada à imprensa, a força policial afirma que “através da Diretoria do Centro, realizou, ontem, na cidade de Coimbra, a operação “Sol na Encosta”, para cumprimento de um mandado de busca domiciliária e seis não domiciliárias, e que culminou com a detenção de três suspeitos fortemente indiciados pela prática reiterada do crime de tráfico de estupefacientes”.

“A investigação da PJ, iniciada em abril do ano passado, permitiu recolher fortes indícios de tratar-se de um grupo organizado que, em comunhão de esforços, dedicam-se exclusivamente à venda de uma elevada variedade de produtos estupefacientes a revendedores e consumidores na zona Centro”, descreve o mesmo documento..

Segundo a mesma fonte, “no decurso da operação, além da apreensão de mais de 3.400 euros em dinheiro, foram ainda apreendidas várias peças em ouro, outros objetos de valor comercial elevado, material informático, uma arma de alarme transformada em arma de fogo, cocaína, quetamina, MDMA, ecstasy, canábis em resina (pólen), folhas de canábis (liamba) e cogumelos alucinogénios”.

O produto apreendido, caso chegasse ao mercado de consumo, daria para cerca de 2.000 doses individuais de cocaína, 2.400 doses de MDMA, 2.600 doses de quetamina, 550 doses de ecstasy, 2.600 doses de canábis em resina, 560 doses de folhas de canábis e 200 doses de cogumelos alucinogénios.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Contactado pela agência Lusa, o diretor da PJ do Centro, Avelino Lima, esclareceu que os detidos tinham montado “um negócio familiar” que se dedicava ao tráfico de droga.

“Já os acompanhávamos desde abril do ano passado, não têm antecedentes, mas o detido mais velho [43 anos] já era conhecido da PJ. Estamos em crer que haverá mais elementos envolvidos”, acrescentou.