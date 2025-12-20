A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem e uma mulher, por suspeita de aquisição de um medicamento, através de receitas falsas, para ser utilizado no fabrico de droga.

Em comunicado divulgado hoje, a PJ informa que os suspeitos “deslocavam-se propositadamente ao território nacional” para comprar medicamentos com a substância codeína, “fazendo uso de receitas falsas”.

“Em causa está a obtenção de elevadas quantidades de medicamentos que servem para fabricar drogas recreativas conhecidas como ‘Purple Drank’ ou ‘Lean’, que seriam transportadas e comercializadas em países terceiros”, refere a PJ.

Além dos detidos, em flagrante delito, foram apreendidas diversas receitas em suportes eletrónicos suscetíveis de serem utilizadas muitas vezes.

Os detidos, uma mulher de 19 anos e um homem de 27 anos, este com antecedentes por crimes de tráfico de estupefacientes, serão agora presentes às autoridades judiciais na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.