PJ detém alegado autor de mais de uma centena de burlas na região Centro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem que terá cometido mais de uma centena de burlas na região Centro, sobretudo em pequenas aldeias e vilas, onde se fazia passar por empresário da construção civil, foi hoje revelado.

De acordo com o diretor da PJ do Centro, Avelino Lima, o homem de 52 anos foi detido na terça-feira, em Coimbra, no cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.

“Fazia burlas em toda a região Centro, especialmente em pequenas aldeias e vilas. Fazia-se passar por construtor civil ou fazedor de obras de recuperação de casas e telhados, mas nem atividade tem declarada”, referiu.

As alegadas burlas qualificadas deverão ser “mais de uma centena, embora o inquérito não tenha esse número de processos para já”, e terão sido cometidas pelo menos desde o ano de 2024, ascendendo a milhares de euros.

O esquema consistia em abordar as vítimas, escolhendo “pessoas mais frágeis e de mais idade” e convencia-as a avançar com pagamentos, quer por transferência ou dinheiro vivo, para posterior início de obras que não se chegaram a realizar.

“Falamos de um indivíduo com histórico grande de burlas. Desde 1998 que tem condenações efetivas”, informou.

Segundo Avelino Lima, neste inquérito, o valor das burlas ultrapassa os 100 mil euros.

No entanto, nele não figura a totalidade das burlas que terão sido cometidas.

O homem de 52 anos vai ser presente a primeiro interrogatório judicial durante a tarde, para aplicação das medidas de coação.