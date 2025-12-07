O britânico Lando Norris (McLaren) sagrou-se hoje campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, ao ser terceiro classificado no Grande Prémio de Abu Dhabi, a derradeira corrida temporada que foi vencida pelo neerlandês Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen venceu com 12,594 segundos de vantagem sobre o australiano Oscar Piastri (McLaren), segundo colocado, e 16,576 segundos face a Norris.

Com estes resultados, Lando Norris, de 26 anos, sagra-se campeão mundial pela primeira vez na carreira, destronando Max Verstappen por apenas dois pontos na classificação do Mundial de pilotos.