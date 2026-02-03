diario as beiras
Coimbra

Pico da precipitação em Coimbra vai ser entre as 21H00 de amanhã e 09H00 de quinta-feira

03 de fevereiro de 2026 às 12 h36
Fotografia: Pedro Filipe Ramos - Arquivo

A tempestade Leonardo vai trazer muita chuva ao concelho de Coimbra nos próximos dias. O pico da precipitação em Coimbra está previsto para o período temporal entre as 21H00 de amanhã e as 09H00 de quinta-feira.

Segundo a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Coimbra nas suas redes sociais, o concelho vai “começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo a partir do final do dia de amanhã, com precipitação persistente e por vezes forte e rajadas de vento que podem atingir os 90 km/h”.

Na mesma publicação, a autarquia clarifica que se mantém o risco de cheias, com afetação das zonas ribeirinhas do rio Mondego.

Autoria de:

redação as beiras

