A tempestade Leonardo vai trazer muita chuva ao concelho de Coimbra nos próximos dias. O pico da precipitação em Coimbra está previsto para o período temporal entre as 21H00 de amanhã e as 09H00 de quinta-feira.

Segundo a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Coimbra nas suas redes sociais, o concelho vai “começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo a partir do final do dia de amanhã, com precipitação persistente e por vezes forte e rajadas de vento que podem atingir os 90 km/h”.

Na mesma publicação, a autarquia clarifica que se mantém o risco de cheias, com afetação das zonas ribeirinhas do rio Mondego.