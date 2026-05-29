Coimbra

Calor de maio antecipa dias de praia no Rebolim

29 de maio de 2026 às 08 h15
A frescura da água é um convite nestes dias de calor | Foto: Ana Catarina Ferreira
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A praia fluvial do Rebolim já vive dias de verão antecipado. Entre mergulhos e passeios ao sol, os habitantes de Coimbra procuram o alívio do rio para escapar a uma vaga de calor invulgar

A manhã ainda mal assentou e já se sente calor junto rio ao Mondego. No Rebolim, o sol sobe rápido e, antes do meio-dia, os termómetros marcam 26 graus.
Todos os dias, Paula desce até à margem com Romeu, um labrador retriever cor de chocolate que corre livremente pelo areal.
O espaço de paisagem vai ganhando vida com o avançar da manhã. Há mais cães, mais gente a passear, mais toalhas estendidas na relva. Paula nota a diferença dos últimos dias. O calor trouxe movimento – e também antecipação. “Este é um espaço magnífico refrescante”, diz a moradora da Quinta da Portela.
Paula nem sempre fica pelo Rebolim, mas é ali que regressa. Outras zonas do rio servem de alternativa, mas nenhuma substitui completamente aquela margem onde o quotidiano se instala com facilidade.
Mais à frente, um casal de reformados ocupa duas cadeiras articuladas à sombra enquanto leem. Vivem em Coimbra e passaram a incluir aquele ponto do rio na rotina, sobretudo desde que o calor se adiantou no calendário.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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