A cadeia de ginásios Phive – Health & Fitness Centers promove este sábado o “Yellow Day”, um dia aberto solidário.Sob o lema “treina ela causa”, o ginásio oferece aulas de grupo gratuitas.

Cada espaço irá apoiar uma instituição diferente. O Phive Lágrimas vai doar bens à Comunidade Juvenil Francisco de Assis, o Phive Celas à Cáritas, o Phive Leiria à Associação Zoófila Leiria, o Phive Lisboa à Associação Zoófila Portuguesa e o Phive Porto à Sociedade Protetora dos Animais do Porto.