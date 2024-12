Petição para repor equipa de intervenção na PSP de Coimbra tem 6 300 assinaturas

“Queremos novamente EIR na PSP em Coimbra” é uma petição da responsabilidade de Rui Marques (cidadão conimbricense), que continua a circular e que conta já com 6.300 assinaturas. Faltam apenas 1.200 para que seja possível levar ao Parlamento a reivindicação de reposição da segunda Equipa de Intervenção Rápida (EIR) na PSP de Coimbra.

“É uma iniciativa que começou a ser desenhada em fevereiro e que já conta com assinaturas de Norte a Sul do país. Esta era uma equipa que fazia com que os comerciantes e as pessoas em geral se sentissem seguras no seu dia-a-dia, porque eram operacionais que andavam muitas vezes na rua. Daí este número crescente de assinaturas. As pessoas querem voltar a sentir-se seguras nas ruas da cidade”, começou por dizer Rui Marques.

A ideia partiu depois de uma situação vivida pelo próprio no local de trabalho – onde é segurança -, que “envolveu uma arma branca, e onde a prontidão e rapidez desta equipa foi determinante”.

