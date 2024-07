Pescadores mortos em naufrágio são de Lavos e de Buarcos

Os três pescadores resgatados sem vida do naufrágio da embarcação de pesca “Virgem dolorosa”, esta madrugada ao largo de São Pedro de Moel, ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, são de Lavos e de Buarcos.

Uma das vítimas mortais é Joel Reboca, na casa dos 50 anos, residente na localidade de Regalheiras, na freguesia de Lavos, na margem sul do concelho da Figueira da Foz. Deixou um filho menor, que já era órfão de mãe.

Foram ainda confirmadas as mortes de outros dois pescadores de Buarcos, um deles José Garcia, afiançou a mesma fonte ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Entre os três pescadores desaparecidos encontra-se Filipe Julião, de 31 anos, casado e pai de uma filha de dois anos, residente na freguesia do Paião, também na margem sul do concelho da Figueira da Foz.

No entanto, um familiar de Filipe Julião avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS que dispunha de informações segundo as quais o pescador terá ficado inconsciente e enrolado em redes quando a embarcação naufragou.

José Marrão e Eugénio Tábua, ambos da Praia da Leirosa, indicou ainda a mesma fonte, também continuam desaparecidos.