Ameaças à porta da Escola Secundária D. Duarte geram preocupação entre a comunidade escolar

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Uma ameaça de dois jovens de fora da escola a um outro, à porta da Escola Secundária D. Duarte, em Coimbra, gerou tensão entre a comunidade escolar, na tarde de hoje, obrigando ao encerrar o portão durante alguns minutos.

A ameaça não se concretizou, mas ainda houve uma abordagem agressiva ao porteiro da escola. Testemunhas associaram os agressores (que se terão deslocada premeditadamente ao local) a um grupo de jovens que se identifica nas redes sociais, já há alguns meses, por três siglas e imagens agressivas.

A PSP esteve no local, recolhendo informação da direção do estabelecimento escolar, que não quis prestar declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.