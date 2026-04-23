Coimbra

Ameaças à porta da Escola Secundária D. Duarte geram preocupação entre a comunidade escolar

23 de abril de 2026 às 21 h03
Testemunhas associaram os agressores a um grupo de jovens de cara tapada em imagens das redes sociais | Foto: Ana Catarina Ferreira
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Uma ameaça de dois jovens de fora da escola a um outro, à porta da Escola Secundária D. Duarte, em Coimbra, gerou tensão entre a comunidade escolar, na tarde de hoje, obrigando ao encerrar o portão durante alguns minutos.

A ameaça não se concretizou, mas ainda houve uma abordagem agressiva ao porteiro da escola. Testemunhas associaram os agressores (que se terão deslocada premeditadamente ao local) a um grupo de jovens que se identifica nas redes sociais, já há alguns meses, por três siglas e imagens agressivas.

A PSP esteve no local, recolhendo informação da direção do estabelecimento escolar, que não quis prestar declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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