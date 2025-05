Pescador lúdico de 78 anos morre em praia de Ovar vítima de ataque cardíaco

Um pescador lúdico, de 78 anos, faleceu hoje na praia da Cortegaça, no concelho de Ovar, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, informou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN refere que recebeu o alerta para esta ocorrência pelas 09:55, tendo ativado para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz.

“À chegada ao local constatou-se que os elementos do INEM tinham assistido prontamente a vítima, com tentativas de reanimação, sem que fosse possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local”, refere a nota.

O corpo do pescador será agora encaminhado para o Gabinete Médico-Legal e Forense de Entre Douro e Vouga, localizado em Santa Maria da Feira.

A praia da Cortegaça localiza-se na freguesia de Esmoriz (concelho de Ovar), distrito de Aveiro.