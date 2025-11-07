Um homem, pescador na Figueira da Foz, é suspeito de ter matado, ontem, a ex-mulher com três facadas, em plena luz do diz, na Praça da Corujeira, no Porto, avançou o Jornal de Noticias na edição de hoje.

A mulher, de 38 anos, foi morta com “duas facadas no peito e no abdómen, sob o olhar de alguns transeuntes”.

Segundo a mesma fonte, o homem “não se conformava com a separação e ameaçava matá-la, caso ela não voltasse para junto de si”.

Após ter cumprido a ameaça, o homem de 39 anos foi visto a beber algo de uma garrafa de lixivia. O Jornal de Noticias refere ainda que o suspeito abandonou a mulher, no chão, percorreu dois quilómetros até ao viaduto do Pego Negro, junto à rotunda das Areias, de onde se atirou. Foi encontrado vivo, em estado grave, e sobreviveu.