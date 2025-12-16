Perto de metade dos empreendimentos turísticos da região Centro deverão ficar esgotados ou próximos da lotação máxima na passagem de ano, avançou hoje à agência Lusa o presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura.

A Turismo Centro de Portugal realizou um inquérito junto de 129 empreendimentos turísticos da região (uma amostra representativa de cerca de 20% da capacidade de camas) e concluiu que “os níveis de ocupação previstos para a quadra natalícia são muito semelhantes aos registados em anos anteriores”.

“No período do fim de ano, 46% dos empreendimentos inquiridos (59 unidades) encontram-se esgotados ou muito próximos da lotação máxima para a noite da passagem de ano, o que confirma uma procura sólida e consistente neste período festivo”, referiu o responsável.