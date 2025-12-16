Perto de metade dos empreendimentos turísticos do Centro cheios para fim de ano
Perto de metade dos empreendimentos turísticos da região Centro deverão ficar esgotados ou próximos da lotação máxima na passagem de ano, avançou hoje à agência Lusa o presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura.
A Turismo Centro de Portugal realizou um inquérito junto de 129 empreendimentos turísticos da região (uma amostra representativa de cerca de 20% da capacidade de camas) e concluiu que “os níveis de ocupação previstos para a quadra natalícia são muito semelhantes aos registados em anos anteriores”.
“No período do fim de ano, 46% dos empreendimentos inquiridos (59 unidades) encontram-se esgotados ou muito próximos da lotação máxima para a noite da passagem de ano, o que confirma uma procura sólida e consistente neste período festivo”, referiu o responsável.