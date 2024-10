Personalidades entusiastas de Coimbra unidos em rede

Nomes como o mágico Luís de Matos, o cantor João Farinha e a judoca Catarina Costa, mas também o piloto Filipe Albuquerque e ainda os docentes universitários João Nuno Calvão da Silva e Teresa Almeida Santos, além de gestores e empresários com funções de âmbito nacional, são alguns dos membros, num total de cerca de duas dezenas e meia, que constituem a recém constituída Rede de Embaixadores de Coimbra.

É uma estrutura informal criada pelo Município de Coimbra, ontem apresentada no primeiro dia do Coimbra Invest Summit.

“São personalidades de destaque com grande visibilidade, que integram uma rede viva, dinâmica e aberta”, que vai envolver os presentes através de uma estratégia de comunicação, de promoção da cidade, referem os serviços municipais.

O presidente da câmara, José Manuel Silva, disse que “a apresentação é ainda um embrião, porque queremos que a rede cresça”, apelando a que outros entusiastas da cidade se façam anunciar.

O autarca afirmou que “temos já tudo o que é necessário. Agora é preciso trabalhar, para levar o nome de Coimbra mais além”.

O perfil do embaixador é aquela personalidade que tem “ligação afetiva à cidade, conhecendo Coimbra e aspetos essenciais da história da cidade, de forma a valorizar a cultura, património e potencialidades do território”, a que acresce “capacidade, vontade e interesse de comunicar as valências de Coimbra”, em diferentes contextos e em cenários virtuais e presenciais.

