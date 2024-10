Percursos VirtuALL levam 700 idosos a explorar os recantos da Mata do Bussaco

Até ao próximo dia 18 de outubro, cerca de 700 idosos vão descobrir e explorar alguns dos “segredos” da Mata Nacional do Bussaco. Numa iniciativa da Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego (AD ELO), no âmbito do projeto “Percursos VirtuALL”, os seniores dos municípios de Cantanhede, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho e Penacova vão ser desafiados a explorar os recantos verdes da mata.

Ontem, o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, juntou-se ao presidente da Fundação Mata do Bussaco (FMB), Guilherme Duarte, para acolher os participantes nesta visita guiada à Mata Nacional do Bussaco.

Esta ação “inclui passeios pelos trilhos da mata em carros elétricos, garantindo acessibilidade e conforto para todos os participantes, assim como a oportunidade de participar em visitas guiadas ao histórico Convento de Santa Cruz do Bussaco e aos jardins do Palace, dinamizadas pela FMB”, revela comunicação da autarquia mealhadense.

Convívio, inclusão e bem-estar

Os “Percursos VirtuALL” envolvem mais de 700 idosos, sendo que uma centena dos participantes tem ligação à Mealhada. Os seniores vão estar envolvidos em “várias atividades que promovem o convívio, a inclusão e o bem-estar”, destaca a autarquia da Mealhada.

