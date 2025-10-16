Os concelhos de Condeixa-a-Nova, Soure e Vila Nova de Poiares registaram, na área territorial abrangida pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra (19 concelhos), as maiores subidas na percentagem de eleitores votantes no sufrágio autárquico de 2025.

Segundo os dados do site eleicoes.mai.gov.pt, em relação a 2021, Soure foi o município que teve a maior subida de votantes, tendo registado um crescimento de 11,14% nas eleições do último domingo. Também com um aumento acima dos 10% , no número total de votantes, estão os concelhos de Condeixa-a-Nova (+10,36%) e Vila Nova de Poiares (10,99%).

Estes três concelhos foram, entre os 19 da CIM Região de Coimbra (abrange 17 do distrito de Coimbra, um do distrito de Aveiro–Mealhada, e um do distrito de Viseu-Mortágua), os que elegeram movimentos independentes. Rui Fernandes conquistou a Câmara de Soure à frente do movimento “Soure Novo Ciclo”, enquanto Liliana Pimentel, que liderou movimento “Condeixa, Novos Caminhos” foi eleita presidente da autarquia condeixense. Em Vila Nova de Poiares, Nuno Neves, que liderou a candidatura “Poiares a sério”, foi o mais votado e eleito como novo presidente.

