Penela: Presépio promete ainda mais magia até 5 de janeiro

Os hologramas, 3D e 4D e todos os efeitos especiais, que fizeram do Penela Presépio de 2023 um presépio “disruptivo,” não só continuam como vão até ser multiplicados em 2024.

“O Penela Presépio mantém o conceito cinematográfico. Voltámos a contratar a Millwood Digital Studios, do Ilyas Kaduji e da Mafalda Sá. Temos 3D e 4D e a inovação está garantida”, justificou o presidente da Câmara de Penela. Entre as novidades, Eduardo Santos destacou a ampliação do “epicentro” do Penela Presépio aos jardins adjacentes.

“Estava muito concentrado no pavilhão e este ano há várias atividades fora do espaço para que os visitantes também possam ter oferta infantojuvenil, desportiva e lúdica no Parque das Águas Romanas”, afirmou. “Temos mais animação e animação de exterior. E mantém-se o mercadinho, que é importante para a promoção dos nossos produtos endógenos e do território”, acrescentou.

Este ano o presépio funciona de terça-feira a domingo, encerrando à segunda-feira “para manutenções que antes eram feitas fora de horas, desgastando a equipa”.

Já em relação à entrada, “pelo mesmo valor do ano passado os visitantes vão ter uma experiência mais abrangente”, afirma o edil.

“É uma edição com muito mais movimento”, referiu Mafalda Sá, da Millwood Digital Studios. Outra das novidades é “a casa do Pai Natal num conceito muito diferente. É uma casa habitada, com cama, mobílias, etc. e que é um espaço a visitar”, afirmou a responsável da empresa.

