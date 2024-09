Penela: Lançado concurso de 1,6 milhões para requalificar centro de saúde

A Câmara Municipal de Penela lançou ontem o concurso público para a empreitada de requalificação do centro de saúde local, com um orçamento base de cerca de 1,6 milhões de euros.

Esta verba, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ascende, no total, a 1.972.000 euros, incluindo estudos e projetos, e foi conseguida após um longo processo negocial com o Governo anterior, tendo sido uma das exigências da Câmara de Penela no âmbito da transferência de competências na área da Saúde.

“Quando iniciámos o processo de descentralização de competências na área da saúde, a proposta do Ministério da Saúde era recebermos o centro de saúde de Penela e apenas uma verba de 123 mil euros para a sua requalificação”, explica o presidente da Câmara de Penela. Mas “o imóvel tinha um conjunto de patologias graves e conseguimos renegociar uma verba de 280 mil euros”, acrescenta o autarca.

Insatisfeito, Eduardo Nogueira dos Santos decidiu “comparar a realidade dos municípios da área da ARS Centro com a das outras ARS. Constatámos que estávamos a ser fortemente penalizados e após muitas reuniões, horas ao telefone e estudo das matérias para defender os melhores interesses de Penela e dos penelenses, conseguimos acordar que iríamos receber quase dois milhões de euros (exatamente 1.972.000 euros)”, dos quais 1,6 milhões se destinam à empreitada de requalificação.

Melhorar as condições

O presidente da Câmara de Penela destaca que esta requalificação “vai ao encontro de um dos objetivos do atual executivo municipal que é o de melhorar os cuidados de saúde primários no concelho e criar melhores condições de conforto e de segurança para os utentes e profissionais de saúde e do município que lá trabalham”.

